В ходе масштабной реставрации на ВДНХ обнаружили редкий декор

Панно, мозаика, табак и сталинит. На ВДНХ в ходе масштабной реставрации нескольких павильонов обнаружили редкий декор. Ещё в середине минувшего века каждый орнамент был детально продуман и выписан в интерьер, но позже часть фрагментов пришла в удручающее состоянии. Теперь их восстанавливают по чертежам, следуя за авторской мыслью. Впрочем, оказалось, что и у старых мастеров бывали и ошибки.

Фрагмент этого панно на веранде кафе "Лето" обнаружили под слоями старой краски. Изображение бережно восстановили - и воссоздали утраченную часть.

"Наш фрагментик небольшой, ну как небольшой - несколько квадратных метров, порядка 10, дал нам возможность говорить о цвете и о рисунке. Мы понимали точно, где у нас какой цвет находится и какая геометрия у какой детали", - пояснила Елена Максимова, главный архитектор-реставратор ВДНХ.

Но главное украшение павильона - богатый деревянный декор фасадов. Мастера очищают узорчатые детали из ели, а затем покрывают лаком. На деревянных потолках обнаружили три исторических живописных панно - их реставрируют, остальные воссоздают по чертежам.

А вверху колонн - еще одна находка - мозаики из кусочков метлахской плитки. "Реставраторам удалось сохранить их рисунок, то есть они были просто раскрыты, дополнены, и на них можно увидеть ошибки мастеров, которые выкладывали эту плитку, торопясь - есть где-то неровности, неточности рисунка и это очень милый момент", - рассказала Анна Кузнецова, главный архитектор проекта реставрации кафе "Лето".

Здание с открытой верандой на втором ярусе на Центральной аллее ВДНХ возвели в 1954 году. Сначала здесь была чайная, а затем - знаменитый ресторан "Лето". Посетителей обслуживали по высшему стандарту. Так, в 50-е годы здесь подавали салат из дичи, икру, осетрину, рябчиков в сметане и мясные кулебяки. А в 70-е, когда в Советском Союзе возник особенный интерес к русским традициям, стали устраивать чаепития с самоваром и баранками.

После реставрации - уже в следующем году - здесь снова будет ресторан, а чайная разместится в этом миниатюрном здании. Бывший павильон "Главтабак" середины прошлого века уже отреставрировали. Повсюду на фасаде - лепные керамические изразцы - больше10 тысяч деталей. Утраченные элементы изготавливали по старым технологиям - запекали в печах.

Цветы табака украшают фасад, потолки и даже люстру. В интерьерах сохранилась только настенная живопись, всё остальное воссоздавали по историческим фотографиям.

"Такой большой деревянный буфет, выполнен из массива дуба. Вообще, в принципе, все столярные заполнения, это окна, двери, все выполнено из дуба", - отметил Александр Тарасов, заместитель генерального директора ВДНХ.

А в этом уникальном павильоне работы только начались. Уже несколько месяцев реставраторы разгадывают секрет производства особого стекла – сталинита, из которого выполнен центральный фасад. Более 20 тысяч деталей специально изготавливали на Горьковском стекольном заводе. Здесь 20 видов пластического рисунка.

Полностью отреставрируют фасад, лепнину и центральную композицию со смальтой - таких на павильонах ВДНХ сохранилось всего две. После реставрации здесь вновь будет открыт Центр Балета.