Музеи Московского Кремля показали "Последний триумф Петра Великого"

Уже завтра в Музее Московского Кремля открывается выставка "Последний триумф Петра Великого". Мероприятие посвящено 300-летию со дня его гибели.

Последний царь и первый император. Одна из самых неоднозначных личностей в российской истории. Экспозиция представляет коллекцию мемориальных вещей Петра. На выставке посетители увидят и гардероб правителя, и письмо королю Пруссии, а также десятиметровый рисунок погребальной процессии.

Представленные экспонаты рассказывают об отношении императора к смерти. И то, как переживала страна гибель "Отца Отечества".

"Это выставка задумывалась нами довольно давно. Мы долго к этому шли. И я надеюсь что, то что мы представим сегодня на ваш суд и вашему вниманию, и вам будет любопытно, и вам понравится", - говорит Елена Гагарина, гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль".