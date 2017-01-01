Вдова трогательно почтила память Хворостовского: "С днем рождения на небесах, Димочка!"

Сегодня, 16 октября, свой день рождения отметил бы всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Одной из первых почтила память артиста его вдова Флоранс. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она оставила трогательную запись:

"Сегодня, 63 года назад, звезда родилась! С днем рождения на небесах, Димочка! Мы всегда будем любить тебя".

В комментариях отметилось множество подписчиков, причем не осталась в стороне и оперная дива Анна Нетребко. Отметим, что она не раз исполняла дуэты с Дмитрием Хворостовским. Особой любовью у слушателей пользуется в их исполнении легендарная песня "Подмосковные вечера". Анна Нетребко оставила у Флоранс короткий, но красноречивый комментарий - множество сердечек.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

Артиста кремировали, а прах разделили на две части. Хворостовский хотел быть похороненным на родине, в Красноярске, но также понимал, что его поклонникам нужно место, куда они будут приходить, чтобы выразить свои чувства. В итоге Дмитрий прописал, чтобы одну часть его праха захоронили в Москве, а вторую — в его родном Красноярске.