Спасатели эвакуировали сотни посетителей выставочного центра "Крокус Экспо" в Красногорске Московской области. Здание находится возле "Крокус Сити Холла", сообщил телеканал "Звезда".

В центре сейчас проходит международная выставка парфюмерно-косметической отрасли. По словам очевидцев, им не объяснили причину эвакуации. В здании сработало оповещение о пожарной тревоге. Люди стали выбегать на улицу, многие даже не забирали из гардероба свои куртки.

Позже в МЧС пояснили, что по центру "Крокус Экспо" поступил ложный вызов. В скором времени посетителям разрешат вернуться.