Путин: Россия остается одним из ведущих производителей нефти

Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. За год российские компании добудут 510 миллионов тонн черного золота. Это ниже на 1% прошлогодних показателей, но это добровольное снижение, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин отметил, что Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти. По словам российского лидера, мировая экономика растет, как и ее потребности в энергоносителях.

Путин подчеркнул, что энергетическая архитектура в мире переживает искусственную ломку из-за действий Запада. Подрыв "Северных потоков" и отказ ЕС от газа из России лишь ускорили смену вектора поставок российского газа. При этом последствия отказа от российских энергоносителей уже сказались на экономике Евросоюза, передает ТАСС.