Наташа Королева наживается на Игоре Николаеве: правда вскрылась случайно

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись больше 20 лет назад. Впоследствии Наташа Королева обрела счастье со стриптизером Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко), а Игорь Николаев счастливо женился на Юлии Проскуряковой.

Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могут смириться с тем, что артисты расстались. Творчество Николаева и Королевой невероятно ценится фанатами и, как оказалось, до сих пор приносит прибыль Наташе.

Как утверждает "Звездач", популярная исполнительница выставила на продажу свои архивы. Совершенно случайно стало известно, что Наташа Королева продает старые совместные плакаты с бывшим мужем Игорем Николаевым за 950 рублей, альбомы на CD-дисках за 3500 рублей, постеры за 1300 рублей, обложки журналов за 700 рублей, открытки по 200 рублей.

Самое интересное, что продукцию покупают. Так, закончились несколько журналов, программа с шоу, блокнот с совместным фото Королевой и Николаева, его альбомы и магнитик за 200 рублей с названием "Ягодка".