Владимир Зеленский на фоне растущих призывов к проведению выборов, похоже, очищает поле от соперников. За одну неделю Киев предпринял тройную атаку на Одессу: на ее язык, историю и избранное правительство. Самым поразительным из этих шагов является решение украинского лидера лишить Геннадия Труханова – трижды избиравшегося мэра города - украинского гражданства и должности, пишет The Spectator.

Труханова обвиняют в том, что у него российский паспорт - что мэр категорически отрицает. Тем не менее, президент подписал указ о лишении его гражданства хотя статья 25 конституции Украины это запрещает. Время выбрано как нельзя более показательно. Труханов, популярный и прагматичный мэр, является именно той угрозой, которую Киев стремится устранить. Послание Зеленского другим мэрам ясно: новая игра - это лояльность по указу.

Из всех городов Одессу следовало бы беречь как доказательство того, за что борется Украина: свободный, многоязычный, уверенный в себе порт, обращенный лицом к Европе, подчеркивает издание. Вместо этого его наказывают именно за эти качества. Для Киева сеять страх, хаос, раскол и отчуждение, когда он меньше всего может себе это позволить, является фатальной стратегической ошибкой. Лишить свой крупнейший порт голоса, идентичности и представительства - это не просто членовредительство, это национальное самоубийство.