На месте усадьбы Меньшикова в парке Лосиный остров найден исторический раскоп

По тропе времени! Исторический раскоп обнаружили на месте бывшей усадьбы Александра Меньшикова в парке Лосиный остров. Цветная черепица, керамика, печные изразцы, а ещё украшения и игрушки.

Настоящий свидетель истории - кусок стены из белого камня, а также скелет средневековой лошади. Всё было найдено современными археологами, и теперь посетители природного парка могут не просто увидеть артефакты, но буквально пройти по новому маршруту вглубь веков.

"Здесь среди крон деревьев Алексеевской рощи удивительный культурный объект. В конце прошлого столетия археологи обнаружили фундамент и печные изразцы 17 века, более точно это Алексеевский дворец, который принадлежал Меньшикову, и это одно из первых строений", - рассказала Анна Ткачева, специалист по экологическому просвещению.