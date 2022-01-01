Элиты западных государств, отказавшиеся обслуживать российское энергетическое оборудование, показали, что являются ненадежными партнерами. На это указал в четверг, 16 октября, президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как подчеркнул глава государства, России необходимо сформировать полноценный энергетический суверенитет, от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции. Владимир Путин объяснил это тем, что западные технологии в один момент могут оказаться недоступными не только для России, но и для любого, кого Запад сочтет несговорчивым.

Говоря о западных государствах, из-за геополитических разногласий отказавшихся от поставок оборудования России для топливно-энергетического комплекса, Владимир Путин сравнил их с пассажиром, который "купил билет и не поехал назло кондуктору".

Тем не менее, российские компании ТЭК довольно быстро "пошли вперед" по замене западного оборудования. Теперь в мире всё больше такого оборудования покупают у России, хотя раньше его приобретали на Западе, отметил Путин. Он также подчеркнул, что наша страна всегда выполняла внешние договоренности в энергетике: "Россия это делала, делает и будет делать" (цитаты по РИА Новости).

В 2022 году после начала Россией спецоперации и введения Западом санкций произошла громкая история с турбиной для газопровода "Северный поток". Устройство отправляли на ремонт в Канаду, но по завершении этих работ турбину отказались вернуть российских владельцам. Комментируя эту ситуацию, Владимир Путин отмечал, что турбина принадлежит России, однако на Западе "ничего не дают, кроме общих разговоров".