Путин запретил энергокомпаниям механически перекладывать затраты на потребителей

Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. С таким призывом выступил в четверг, 16 октября, президент России Владимир Путин.

Глава государства рассказал о состоянии энергосистемы России и перспективах ее развития во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин потребовал избегать механического перекладывания расходов энергокомпаний на потребителей. Вместо этого "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК (топливно-энергетическом комплексе)".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) представила проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году. Из этого документа следует, что для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%.

Владимир Путин отмечал, что задержки своевременной индексации тарифов ЖКХ приводят к тому, что проиндексировать их через год или два без федеральных субсидий оказывается невозможно. Как подчеркивал глава государства, подобным ударам по карману россиян нельзя найти оправдание.