Путин высказался о фундаментальных изменениях на энергетическом рынке

Россия, несмотря на санкции, остается одним из ведущих производителей нефти и единственным в мире обладателем всей цепочки по производству атомной энергии. С таким заявлением Владимир Путин выступил сегодня на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. По его мнению, демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей. Одним из участников форума стал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил о новой эре увеличения потребления энергии. Ведь в столице на электричестве работает уже 90 процентов городского транспорта и высокие объемы строительства. А проводимая программа реновации повышает энергоэффективность домов почти в 2 раза.

Энергия - она сегодня определяет всё - от цен в магазинах до международных отношений. Европа пошла по пути отказа от российских ресурсов и фактически пожертвовала своей экономикой ради политики. Здесь в Москве, напротив, говорят о прагматике. На "Российскую энергетическую неделю" приехали представители более 80 стран.

Главный гость форума - Владимир Путин. Президент подтверждает - сейчас происходят фундаментальные изменения на энергетическом рынке.

"Мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит. Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей", - отметил Путин.

Вопрос - кому они сделали хуже?

"Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом. По данным Евростата, объём промышленного производства в еврозоне в июле текущего года на 1,2 процента остаётся ниже значений 2021 года. Продолжается и спад промышленного производства в так называемом локомотиве европейской экономики – в Германии", - сообщил Путин.

Потери Европы только из-за отказа от российского газа составляют почти полтора триллиона евро. А ведь Запад не только покупал у нас по выгодным ценам энергоносители, но и успешно продавал в Россию оборудование для добычи ресурсов. А затем эти поставки заблокировал. В итоге весь мир увидел, что западные технологии в любой момент могут оказаться недоступными из-за геополитики.

"Недоступными не только для России. Но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого на западе посчитают неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня", - отметил Путин.

В начале этой блокады российским компаниям было не просто. Но прошло время. Например, в атомной сфере наша страна не просто лидер, но и надежный партнёр. Путин уверен - скоро эталоном может стать и российское оборудование для бурения скважин.

"Россия действительно абсолютный лидер. Не зависим ни от кого. Все, что делается в атомной сфере, всё делается в России. Вот абсолютно все тоже самое будет во всех видах энергетической отрасли. И в нефтегазовом оборудовании тоже самое", - указал Путин.

Учитывая число международных участников на форуме, незападный мир происходящие процессы оценивает так же, как и Россия. С нами хотят торговать. Россия намерена увеличивать экспортный потенциал трубопроводного газа и СПГ. Внутри страны продолжается программа газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к голубому топливу. Верстает планы на будущее и отечественный нефтяной сектор.

"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около десяти процентов мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти", - сообщил Путин.

Тренды говорят о том, что миру с каждым годом нужно будет больше энергии. Как пример - Москва, мегаполис, который сейчас является одним из лидеров в цифровой экономике.

"Все думали, что искусственный интеллект нас спасет. Цифровая экономика даст нам еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот. У нас цифровая экономика по объемам потреблять будет больше, чем вся тяжелая промышленность. И это только начало", - отметил Собянин.

За цифрой - будущее. Российская столица показывает, что конкуренцию сегодня выигрывают технологии - электротранспорт, промышленные роботы, искусственный интеллект. Но гонка за лидерство - это марафон. И выиграют те, у кого нет на длинной дистанции энергетического голодания. Та же Москва заранее увеличивает возможности генерации энергии.

"Мы эти коррективы внесли. Это огромные вложения в сетевой комплекс. В энергетику непосредственно Москвы, это строительство новых атомных блоков, которые будут работать на Москву, это новые блоки гидростанций, ТЭЦ, которые расположены в других регионах. Это гигантский громадный комплекс, который будет обеспечивать надежное развитие московского региона", - сообщил Собянин.

Президент, заканчивая своё выступление, говорил о том же, но в масштабах нашей страны и планеты. Мир входит в эпоху энергетического реализма. Своими действиями Запад сделал так, что сам доступ к энергии - ценность. И кто этими ресурсами обладает - тот и будет очень скоро определять правила игры.