Россиян предупредили о неминуемости апокалипсиса

Апокалипсис состоится непременно. О неминуемости этого события предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

По словам предстоятеля, конец человеческой цивилизации, с которым будет связано Второе Пришествие, непременно состоится. В Слове Божьем можно найти некие указания на то, что может предшествовать этому трагическому и одновременно логичному событию.

Патриарх напомнил, что апокалиптические страхи были присущи христианам на протяжении всей истории. Однако со временем Церковь осознала, что никому не дано осознать, в какой момент наступит пришествие Спасителя. При этом ранее Кирилл заявил, что мир приближается к апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта, передает РИА Новости.