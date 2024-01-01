Евросоюз потратил на войну на Украине 180 миллиардов евро. Когда эти запасы закончатся, ЕС планирует передать Киеву новый пакет на 40 миллиардов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как напомнил Орбан, выступая на форуме, посвященном венграм за рубежом, около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину. И это несмотря на то, что страна не входит в Евросоюз. Венгерские СМИ ранее подсчитали, что Украина за три года получила от Евросоюза почти вдвое больше денег, чем Венгрия за 20 лет. Это наглядно демонстрирует, что для Брюсселя на первом месте Киев, а не страны-члены, передает РИА Новости.

Венгерский премьер призвал Европу начать переговоры с Россией по примеру США. Орбан подчеркнул, что пока конфликт продолжается, европейская экономика не может развиваться. А заключение перемирия приведет к трехкратному экономическому росту. Орбан в декабре 2024 года заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину "кошмарную" сумму в 310 миллиардов евро.