Индия не поддерживает односторонние ограничительные меры — так индийское Министерство иностранных дел отреагировало на введение Великобританией санкций, направленных против российской нефтяной отрасли.

Представитель внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал заявил, что правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности первостепенной обязанностью для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Для реализации этой цели индийские компании закупают энергоносители со всего мира, учитывая общую рыночную конъюнктуру.

В ответ на попытки вынудить Индию отказаться от российских энергоносителей при помощи санкционного давления Джайсвал подчеркнул, что "не должно быть двойных стандартов, особенно в сфере торговли энергоносителями" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Соединенные Штаты продолжают покупать уран у России, хотя в то же время требуют от других государств отказаться от российских энергоносителей. По данным главы государства, по итогам года совокупные затраты американской стороны на российский уран превысят миллиард долларов.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркивал, что "мы не можем обеспечить безопасные поставки энергоносителей для нашей страны без российских источников нефти и газа". По этой причине уступать требованиям Вашингтона Будапешт не собирается.