В Госдуме предложили выдавать ипотеку по профессиям

В России нужны программы ипотечного кредитования представителей определенных профессий, чтобы стимулировать граждан выбирать определенные виды деятельности. Такое мнение высказал в четверг. 16 октября, заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как отметил парламентарий в интервью "Газете.ру", "ипотека по профессиям" — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности, а "если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает как некий пуш для привлечения кадров.

Аксененко напомнил об успехах программ "Земский доктор", в рамках которой молодым медикам, приезжавшим работать в сельскую местность, выдавали "подъемные" — в одной лишь Новосибирской области это привлекло на село 1056 врачей.

Депутат поинтересовался, "почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильем", ведь "когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город". В итоге "мы добьемся развития малых территорий".

В сентябре министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин пообещал, что российские власти обдумают возможные льготные меры по повышению доступности ипотеки для молодежи. По словам политика, такие меры необходимы, "чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем".

Тем временем Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило в поддержку идеи выдавать льготную ипотеку молодым семьям, не имеющим детей, под обязательство родить ребенка. Если это обещание сдержать не удалось — получатели такой льготной ипотеки "переходили бы на обычную рыночную ставку". Если малыш в семье, как и было оговорено, появился — ставка оставалась бы льготной.