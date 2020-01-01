Вдова Бориса Клюева отметила день рождения и умерла: ее похороны скрыли ото всех

Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Вдова актера Виктория тяжело переживала утрату. Она признавалась журналистам, что не представляла своей жизни без мужа. В разлуке с любимым Виктория Клюева прожила ровно пять лет. 28 сентября 2025-го ее не стало.

Вдова актера 26 сентября отметила 82-летие, а через двое суток скончалась. Причина смерти Виктории Клюевой не известна. Родные не сообщили публично о новой трагедии в семье. Вдову похоронили рядом со звездой сериала "Воронины". Траурная церемония также была скрыта ото всех. Пока неясно, почему близкие решили провести похороны в узком кругу.

О произошедшем стало известно из публикации на YouTube-канале блогера Андрея Флора. Блогер был на Троекуровском кладбище и заметил новое захоронение рядом с Клюевым.

Напомним, что в апреле 2018 года у Клюева был обнаружен рак легких. Он скончался 1 сентября 2020-го у себя дома в Москве. Актеру было 76 лет. Наследство Бориса Владимировича досталось вдове. В мае 2022 года стало известно, что Виктория Васильевна перечислила 10 миллионов рублей в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, где много лет преподавал ее муж.