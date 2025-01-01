ЕК задумала конфисковать замороженные активы России до конца 2025 года

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов России до конца 2025 года. Об этом рассказал в четверг, 16 октября, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как пояснил политик, в дорожной карте повышения безопасности Евросоюза на период до 2030 года содержится понятие "репарационный кредит", который Брюссель хочет направить на военные нужды Украины.

Под этой формулировкой скрывается план Еврокомиссии по конфискации суверенных активов России, блокированных в рамках санкций. Брюссель готов пойти на такой шаг, потому что рассматривает Украину как своего ключевого военного партнера в ближайшие годы, который предоставит "инновационные решения" и "военный опыт", цитирует Кубилюса ТАСС.

Ранее источники рассказали, что "в ЕС все больше убеждаются, что использование 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России — единственный жизнеспособный вариант обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все прочие источники финансирования истощаются".

При этом в бельгийском депозитарии Euroclear заявили, что при решении вопроса дальнейшей судьбы российских активов "должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности".