Трамп решил догнать Путина по количеству ледоколов

Американский лидер Дональд Трамп стремится догнать своего российского коллегу по такому показателю, как количество ледоколов — это сподвигло Вашингтон к приобретению таких судов у финских властей.

Как пишет Yle, стремление Вашингтона сравняться с Москвой по количеству ледоколов является внешним проявлением глубоких исторических процессов, где судостроение тесно переплетается с большой политикой.

9 октября Трамп встречался с финским президентом Александром Стуббом, после чего объявил о сделке по закупке у Финляндии 11 ледоколов. Стубб пообещал, что первое такое судно будет предоставлено американской стороне в 2028 году.

В январе глава российского кабмина Михаил Мишустин обсудил с гендиректором ОСК развитие судостроения, причем особое внимание было уделено возведению атомных ледоколов для Северного морского пути. Из запланированных семи ледоколов три уже работают в Арктике. Говоря о значимости этого проекта, Мишустин подчеркивал, что "ни пассажиров, ни грузы мы не перевезем без своего суверенного флота, который необходимо строить".

В мае сообщалось, что правительство России утвердило обновленную стратегию развития судостроительной отрасли страны до 2050 года. В ближайшие 11 лет на отечественных верфях планируется построить более 1 600 гражданских судов и единиц морской техники, в том числе ледоколов, танкеров, газовозов. В условиях внешних санкций и ограничений перед государством стоит задача скорейшей модернизации и наращивания собственного флота.