Лариса Лужина едко высказалась об отказавшейся от русского языка Барбаре Брыльской

Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска вскоре после начала спецоперации резко осудила действия российских властей. А в недавнем интервью артистка отказалась говорить по-русски и попросила журналистов общаться с ней на польском.

Отказ актрисы, прославившейся в нашей стране, от русского языка прокомментировала народная артистка России Лариса Лужина. Она отметила, что Брыльска никогда не вызывала симпатии, передает "Абзац".

"Даже не хочу говорить об этом человеке. Отказалась – и отказалась. Не хочет признавать язык – пусть не признает. Всем все равно. Пусть говорит на своем польском. Она мне была несимпатична, когда еще снималась в "Иронии судьбы". У меня определенное к ней отношение. Она даже в том фильме неубедительна – я ей не поверила", — высказалась Лужина.

Напомним, Барбара Брыльска после начала СВО объявила, что больше не приедет в Россию. Также актриса в беседе с прессой рассказывала, что видела в нашей стране лишь "нищие" города. Правда, за это высказывание ей пришлось оправдываться, тогда Брыльска заявила, что ее неправильно поняли, ведь она не хотела никого оскорбить.