Трамп позвонит Путину перед приездом Зеленского в Белый дом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг, 16 октября. Об этом рассказали информированные источники.

По утверждению собеседников Axios, эта беседа состоится накануне встречи президента США с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, которого вновь пригласили в Белый дом.

Официально ни Москва, ни Вашингтон этих сообщений пока не подтверждали.

Тем временем Зеленский заявил, что перед поездкой в Вашингтон провел заседание Ставки, участники которого "подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом". Речь идет как про "военную часть", так и про экономическую.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призывает "законопатить" украинский конфликт и загнать его вглубь в расчете на то, что "когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины".