Сын рассказал об исчезновении Ирины и Сергея Усольцевых: "Родители пошли искать ее"

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка 28 сентября, вскоре они перестали выходить на связь. На поиски семьи бросились профессиональные спасатели и волонтеры. 9 октября был зафиксирован сигнал мобильного телефона Усольцевых, но это не помогло найти пропавших. Сейчас масштабные поиски прекращены, волонтеров вывезли из тайги.

Эксперты назвали несколько версий произошедшего с Усольцовыми. Изначально считалось, что на семью напали дикие животные, но так как не найдено никаких следов, специалисты полагают, что звери ни при чем и нужно искать другие зацепки. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семья могла стать жертвой сектантов. Также он считает, что пропавших могли убить браконьеры.

Между тем, все чаще в Сети всплывает предположение, что Усольцевы могли инсценировать свою пропажу, а сами сбежали за границу. Свою версию произошедшего озвучил и сын Усольцевых Даниил. Юноша живет отдельно и в поход с родителями и сестрой не пошел. В студии программы "Пусть говорят" он признался, что узнал об исчезновении родных от маминой коллеги.

Даниил знал, что семья собирается в поход, но точные даты ему не сообщали. "Если бы родители сказали мне хотя бы, когда собираются вернуться, это сыграло бы решающую роль. Зная маму и папу, могу сказать, что они могли уехать и на два дня, и на неделю, и на месяц. В четверг, за три дня до пропажи, я разговаривал с мамой. Она вскользь упомянула, что они идут на Минскую петлю. Уточнила, что не на Манскую, а на Минскую", — поделился сын Усольцевых.

Узнав о случившемся, Даниил тут же поехал домой к родителям, проверить, все ли там в порядке и забрать кота. Осмотрев квартиру, он понял, что Усольцевы не планировали долгий поход, ведь они взяли с собой совсем мало вещей.

"Забрал кота. Он не похудел, но еда у него кончилась, вода осталась. То есть они оставили запаса еды и воды примерно на два дня и уехали. Не было ощущения, что они собрали максимум вещей и куда-то исчезли", — рассказал Даниил.

Сын Усольцевых уверен, что трагедия произошла из-за собаки. Старенькая корги могла сбежать, а родители и сестра пошли ее искать, потом погода резко испортилась, и вернуться на тропу они уже не смогли.

"У них собака — корги, ее Лада зовут. Ей уже 12 лет, но она очень активна и иногда теряется в пространстве. Есть большая вероятность, что она или отстала, или убежала куда-то, учуяв зверя или птицу… Побежала лаять, охотиться… Родители пошли искать ее. В тот момент могла начаться буря. Насколько я знаю, в той местности был туман, поэтому вернуться обратно на тропу у них не получилось", — отметил Даниил.

Юноша считает, что Ирина, Сергей и Арина могут быть живы. "Я надеюсь, что они нашли укрытие в Курумнике. Это камни, обрушившиеся со скалы, образующие множество ущелий, большие огромные валуны. И там, в принципе, можно укрыться и переждать", — рассуждает Даниил.