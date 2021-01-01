CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований является дискриминационным.

Как сообщает РИА Новости, о решении в пользу россиян рассказали в юридической фирме Sila Lawyers, которая представляла интересы Федерации настольного тенниса России.

CAS отменил решение об отказе россиянам в приглашении на соревнования под эгидой ETTU и признал дисквалификацию клубов в сезоне-2021/22 неправомерной. Однако запрет национальных флага, символики и гимна России на турнирах сохранен, поскольку он "не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность".

Это первое решение в пользу российских атлетов, подвергающихся дискриминации по национальному признаку на международных соревнованиях с 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что подходы Международного олимпийского комитета по допуску россиян к участию в Олимпийских играх противоречат самой природе спорта. В ответ в МОК заявили, что участие в Олимпиаде "не является правом человека", а ограничения против российских спортсменов списали на якобы нарушение нашим государством Олимпийской хартии.

Однако Владимир Путин подчеркнул, что спорт должен быть максимально огражден от политизации. Наше государство реализует целый ряд крупных международных спортивных проектов, среди которых — инновационные "Игры будущего" и Игры стран БРИКС. Участвовать в них приглашают всех желающих.