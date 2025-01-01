Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы перейти в наступление, однако все упирается в поставки вооружений. Об этом заявил в четверг, 16 октября, высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

По словам собеседника Politico, "мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой утвержденный план".

В то же время, как пишет издание, власти Украины полагают, что конфликт с Россией может закончиться в следующем году — по их предположениям, весной или летом 2026 года президент России Владимир Путин "может согласиться на серьезные переговоры".

Такие предположения основаны на словах главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он "ожидает реальной возможности перемирия", хотя "это будет непросто" и Украине сначала "предстоит пережить суровую зиму".

25 сентября российское Министерство обороны сообщало, что с 1 января 2025 года в ходе специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС России 205 населенных пунктов, освобождено свыше 4 714 квадратных километров.

Тем временем в Соединенных Штатах все чаще звучат призывы признать потерю Украины для Запада. Американские журналисты напоминают, что самого начала конфликта на Украине президент России Владимир Путин недвусмысленно давал Западу понять, что любым попыткам расширения влияния НАТО на восток будет дан решительный отпор.