Мечтающая о свадьбе с женатым женихом Анна Семенович: "Боюсь остаться старой девой"

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с женой. Тот факт, что мужчина оставил первую жену многих задел, певицу сочли разлучницей.

Сам же Денис еще весной сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

Семенович надеется, что в 2026 году она выйдет замуж. И, если верить примете, 45-летняя певица точно вот-вот отправится под венец. На свадьбе подруги она поймала букет невесты. Ведущий торжества тут же поинтересовался у артистки, в каком стиле она хотела бы устроить свою свадьбу. "В русско-народном!" — не задумываясь заявила Анна.

"Вчера на свадьбе у подруги урвала букет невесты. Боюсь остаться старой девой", — поделилась Анна и показала тот самый букет на своей странице в соцсети.