Трамп рассказал о звонке Путину

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в четверг, 16 октября, созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Этот разговор проходит непосредственно перед встречей Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, которая запланирована позднее в Вашингтоне.

Как отметил президент Соединенных Штатов в социальных сетях, телефонное общение с Владимиром Путиным будет продолжительным. О содержании разговора американский политик пообещал рассказать позднее.

Кремль официально пока не давал каких-либо комментариев относительно беседы глав двух государств.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что импульс к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, который появился после личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва хочет поддерживать диалог. По мнению дипломата, в Вашингтоне понимают, что реалии на земле в украинском конфликте определяются не желанием "оттяпать" какую-то территорию.