Штрафы за склонение к аборту в России могут достигать 800 тысяч рублей

Поправки в законодательство о защите женщин от склонения к аборту предусматривают штрафы до 800 тысяч рублей за различные формы понуждения к прерыванию беременности. Об этом рассказала в четверг, 16 октября, зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

Как уточнила Москвитина, речь идет о введении административной ответственности за уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований, направленных на склонение женщины к аборту.

В качестве ожидаемых последствий от таких поправок в законодательство представитель ОП назвала возможное изменение климата в семье будущей мамы: "Зная, что склонение к аборту незаконно, члены семьи будут от него воздерживаться".

По данным ТАСС, законодательный запрет на склонение женщин к аборту установлен уже в 25 субъектах Российской Федерации. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) уточнил, что аналогичная работа ведется еще в более чем 40 регионах.

Ранее председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, говоря о призывах к запретам абортов ради повышения рождаемости, заявил, что это "не нарушение" прав женщин. Однако, по мнению Фадеева, от подобных запретительных мер "толку никакого", потому что невозможно заставить женщину родить ребенка, если она сама этого не хочет — при запрете абортов в одном регионе она "в другую область поедет на автобусе".