Оренбургская область получит 600 млн рублей на компенсацию последствий паводков

Оренбургская область получит дополнительно 600 миллионов рублей в качестве компенсации средств, затраченных на ликвидацию паводка в прошлом году.

Тогда пришлось срочно решать вопросы с ремонтом тысяч поврежденных домов, дорог и объектов инфраструктуры. О выделении помощи пострадавшему региону говорили сегодня на заседании правительства.

Кроме того, миллиард рублей на закупку мазута для котельных и ТЭЦ получит Камчатка. Кабмин также выделит средства для решения проблем с водоснабжением и отоплением в приграничных областях.