Оренбургская область получит 600 млн рублей на компенсацию последствий паводков

Оренбургская область получит дополнительно 600 миллионов рублей в качестве компенсации средств, затраченных на ликвидацию паводка в прошлом году.
Тогда пришлось срочно решать вопросы с ремонтом тысяч поврежденных домов, дорог и объектов инфраструктуры. О выделении помощи пострадавшему региону говорили сегодня на заседании правительства.
Кроме того, миллиард рублей на закупку мазута для котельных и ТЭЦ получит Камчатка. Кабмин также выделит средства для решения проблем с водоснабжением и отоплением в приграничных областях.
"На многих территориях уже устанавливается зимняя погода. Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома и организации в наиболее пострадавших населённых пунктах Белгородской и Брянской областей", - сообщил Мишустин.