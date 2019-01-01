Михаил Делягин: "Все, что говорит Трамп, нужно делить на неизвестную величину"

Для Владимира Зеленского стал неожиданностью разговор Владимира Путина и Дональда Трампа и договоренность о новой встрече — он узнал об этом после приземления на авиабазе Эндрюс в США. Об этом пишет Axios со ссылкой на главу его офиса Андрея Ермака. Путин и Трамп встретятся в Венгрии — это наименее дружественная по отношению к Украине страна Евросоюза.

О ситуации вокруг Украины с ведущим программы "Событий. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

— Прусский король Фридрих II имел обыкновение на своих пушках писать фразу "последний довод королей". Как повторяется история? Да и Трамп, в общем, на своих "Томагавках" может написать сегодня примерно то же самое. Это предельно медийная драматическая история: даст он Зеленскому "Томагавки" или не даст, а если даст, то через кого, видимо, близка к развязке. После встречи с украинским деятелем Трамп выйдет к публике и скажет: "Мои усилия напрасны".

— Это вполне может быть, но я бы только не стал обращать внимание на слова Трампа. Потому что он только что помирил Индию с Пакистаном. Потом у него возник конфликт с Индией, потому что индусы официально заявили, что они про это ничего не знают. И после этого он опять публично заявил совсем недавно, что Индия специально ему позвонила, чтобы сказать, что они отказываются от получения нефти от России. После чего Индия отреагировала, что они про это слышат в первый раз в предельно дипломатической форме. От того еще более смешной. Нет, только какие-то разговоры, наверное, были, но Трамп на своей волне слышит то, что он хочет.

— Кстати, когда у нас говорят о некоем жестком противостоянии Европы и США, мол, Трамп "молодцом глядит и мира хочет", из сил выбивается, чтобы прекратить украинский конфликт, а вот злые, корыстные европейцы ему мешают и хотят России урон нанести во что бы то ни стало. Мне кажется, это какая-то искаженная оптика.

— Здесь явная путаница. Люди не понимают или путают фамилию. Или путают должность. Они ведут себя так, как если бы Трамп был президентом России. Коллеги, у России другой президент. Трамп – президент другого государства, называется Соединенные Штаты Америки. И Трамп не может заканчивать войну просто потому, что для Америки - это шикарный, идеальный бизнес. У Трампа есть конфликт с Европой, он ее грабит. Но при этом европейцы валяются у него в ногах с формировкой "грабь нас, пожалуйста, помягче". И Трамп готов. То есть сейчас, например, он дожал европейцев до такой степени, что ресурсов на войну у них своих нет, и им приходится грабить нас. То есть то, что у нас было заморожено, сейчас у нас будет элегантно конфисковать через выпуск ценных бумаг и так далее. Соответственно, эти деньги Трамп собирается положить себе в карман. Потому что зачем в мире есть деньги, если они не американские? Это противоестественно.

— Конечно, на что-то надо делать Америку великой. При этом Трампу, возможно, эта медаль на грудь, медаль человека, который прекратил украинский конфликт, действительно нужна. Даже не ради получения Нобелевки, но при этом он легко умоет руки, если его усилия в течение полугода или года не увенчаются успехом, разбирайтесь там сами на своём огороде. Я сделал всё, что мог. Его позиция такова?

— Помните обещание закончить конфликт за такое-то время, за такое-то время, через две недели, послезавтра? В отношении Китая 500% пошлины объявили прямо накануне встречи с Си Цзиньпином, поставив тем самым эту встречу под большой вопрос, на самом деле. И прочие замечательные эскапады. К сожалению, здесь нужно всё делить даже не на 256, а просто на неизвестную величину. Ему нужно вытащить Украину из-под контроля англичан, потому что Украина — это огромные деньги. И сейчас эти деньги поддерживают Англию в попытке создать новую британскую империю. Зеленский едет привозить компромат на Байдена. Он не дал его в 2019 году. Сейчас он исправится и даст этот компромат, чтобы Трамп мог оттянуться напоследок и, так сказать, расправиться с теми, кто уже потерял политическую власть и политическое значение. И действительно провести большую чистку, может быть, не в стиле 37-го, но уж в стиле начала 60-х точно. В стиле Маккартизма. Только в другую сторону. И Трамп, может быть, даст ему взамен "Томагавки". Может быть, не даст. Может быть, скажет одно, а сделает совершенно противоположное. Неожиданность имеет право быть только приятной.