Российская ПВО сбила 61 украинский дрон в ночь на 17 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить воздушную атаку на российские регионы. В период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурные средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожено над территорией Республики Крым, над Ростовской областью сбито 13 дронов ВСУ. Шесть украинских беспилотников ликвидировано над акваторией Черного моря, пять – над Брянской областью. По два дрона сбито над Тульской и Московской областями, один – над Курской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в Telegram об отражении ночной воздушной атаки противника. По его данным, украинские дроны уничтожены в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет, в Красносулинском районе поврежден частный дом.