Новости СВО: Огневые точки противника накрыло "Торнадо"

Российские военные развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и живой силе ВСУ в тылу и на переднем крае.

Днепропетровская область. Линия боевого соприкосновения. Малыми группами наши штурмовики продвигаются в глубину обороны противника. Работа в двойках уменьшает уязвимость перед воздушной угрозой. Надежное прикрытие передовым бригадам обеспечивают минометчики.

На боевую позицию выходит Т-72. С дистанции более 5 километров танкисты бьют точно в цель и оперативно меняют дислокацию, чтобы не позволить противнику атаковать в ответ. Сокрушительное поражение врагу наносит реактивная артиллерия. На Красноармейском направлении наступление пехоты поддержали расчеты "Торнадо". Прицельными выстрелами накрыли основные огневые точки украинских боевиков.