Герои СВО: Рядовой спас машину с боеприпасами от атаки беспилотника ВСУ

Рядовой Дмитрий Долгов, находясь на огневой позиции гаубицы Д-30, осуществлял воздушное прикрытие автомобиля во время разгрузки боеприпасов и, обнаружив вражеский fpv-дрон, уничтожил его. Благодаря грамотным действиям Дмитрия, были сохранены жизни личного состава и вооружение.

Рядовой Егор Васильев, радиотелефонист батареи гаубичного артиллерийского дивизиона во время обследования территории для новой огневой позиции обнаружил неразорвавшийся боеприпас и уничтожил его накладным зарядом, а потом организовал устойчивую связь наших военных с командованием. В результате российские бойцы выполнили поставленные задачи и оказали поддержку штурмовым подразделениям.