На Украину уже доставили две партии вооружений и военной техники, собранных западными донорами в рамках инициативы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

Эта инициатива подразумевает, что Соединенные Штаты поставляют оружие американского производства не Киеву напрямую, а партнерам по НАТО, заплатившим за вооружение и боевую технику.

С августа, когда была сформирована эта схема, к PURL примкнули около 20 стран, вложив в указанную инициативу примерно 2 миллиардов долларов.

При этом Bloomberg пишет, что глава киевского режима Владимир Зеленский готовит пакет предложений, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа усилить поддержку Украины оружием. При этом Киев "проявляет изобретательность в поиске поддержки США в войне".

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил, как остановить конфликт на Украине. По словам российского политика, Соединенные Штаты и Европа "кормят богов войны", накачивая киевский режим оружием.