В России установили сроки проведения ЕГЭ-2026

Министерство просвещения России и Рособрнадзор представили проекты ведомственных приказов, которые устанавливают расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2026 год.

Проведение досрочного периода ЕГЭ запланировано на период с 20 марта по 20 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 4 по 25 сентября.

Проведение ОГЭ также пройдет в три периода: досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — со 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.

ГВЭ для выпускников девятых классов, по той же схеме, проведут в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 18 мая., основной — со 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Госдуме попросили министра просвещения России Сергея Кравцова провести эксперимент по отмене в российских школах домашних заданий в нынешнем виде с заменой на творческие форматы. Авторы идеи полагают, что нужно шире использовать исследовательские работы, групповые и индивидуальные проекты вместо привычных однотипных домашних упражнений.

Тем временем популярному у москвичей сервису "Электронный дневник", который помогает школьникам, учителям и родителям, исполнилось 11 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столичные власти постоянно развивают современные услуги и сервисы, которые оказывают помощь в обучении детей и организации учебного процесса.