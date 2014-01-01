Анастасия Костенко показала, что стало с ее бюстом через месяц после пластической операции

Анастасия Костенко после неудачной пластики груди снова решилась на операцию. Участница конкурса красоты "Мисс мира — 2014" уверена, что импланты деформировались по ее вине.

Как рассказала сама модель, пластику она делала три года назад в Дубае у известного хирурга. Но через месяц забеременела. Анастасия родила сына и кормила его грудью, это и привело к осложнениям. Силиконовые вставки будто слиплись. Поэтому Костенко чуть больше месяца назад решилась на повторную операцию.

Модель уже сняла послеоперационные повязки и очень довольна результатом. Жена Дмитрия Тарасова даже опубликовала на странице в соцсети свежие кадры, на которых показала себя в спортивном розовом костюме с глубоким декольте. Видно, что форма бюста полностью изменилась.

"Результат спустя 1 месяц и 5 дней", — подписала фото Костенко. На снимке Анастасия лукаво улыбается, давая понять, что больше не потерпит гадких комментариев о своей фигуре, ведь выглядит сногсшибательно.

Напомним, Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился. Анастасия родила спортсмену четверых детей.