Подробности последних дней проданной на органы модели из Беларуси: жила в бараке и работала по 17 часов в сутки

26-летняя жительница Минска погибла в Мьянме. Девушка по имени Вера, которую сначала назвали участницей шоу "Голос", стала жертвой местной мафии, ее убили и продали на органы.

Белоруска улетела в Бангкок за лучшей жизнью: она увидела объявление в Сети о наборе моделей для работы в Таиланде и решила рискнуть. Но встреча с работодателем оказалась обманом. Девушку вывезли в Мьянму и заставили проворачивать мошеннические схемы через соцсети. Вера должна была флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств, выманивая у них деньги.

В начале октября она пропала. Неизвестные связались с семьей девушки и потребовали за тело 500 тысяч долларов. При этом причину смерти Веры не называли. Через несколько дней преступники снова позвонили семье, но уже объявили, что белоруску кремировали. По предварительным данным, девушку продали на органы.

"Комсомольская правда" выяснила подробности трагедии. Оказывается, Вера не имела отношения к шоу "Голос", она просто сфотографировалась напротив банера проекта, снимок разлетелся после трагедии по Сети, многие сделали неверные выводы. Модельной внешностью девушка не обладала, но так сильно нуждалась в деньгах, что решила рискнуть. После собеседования Веру самолетом отправили в один из крупнейших городов Мьянмы Янгон, а после переправили в один из мошеннических колл-центров, там закрыли в бараке с другими рабами.

С августа белоруска работала на китайскую мафию, орудующую в этом регионе. "Пленников заставляют подписать контракт, по которому они обязуются приносить хозяевам около 300 долларов в день. Их задача — разводить онлайн на деньги иностранцев. Втираться к ним в доверие на сайтах знакомств, имитировать романтику, а затем убеждать вложиться в криптовалюту, и так далее", — пишет "КП".

Выполнить такую норму практически нереально. Вере приходилось работать по 17 часов в сутки, сбежать невозможно — за всем процессом следят охранники с автоматами. Разорвать контракт тоже нельзя. Единственный способ оказаться на воле — заплатить выкуп.

"Тех, кто начинает бунтовать, избивают, насилуют, травят дикими зверями. Или убивают", — отмечает газета.

Правозащитные организации выяснили, что работников, которые не справляются или по каким-то параметрам не подходят, сначала предлагают родным выкупить, если же денег на выкуп нет, человека действительно могут продать на органы. Некоторых пленников заставляли продавать почки, заявляя о долге перед работодателем.