Выяснилось, зачем секретарь Совбеза Ирана встречался с Путиным

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани во время своего визита в Россию в четверг, 16 октября, пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

Как рассказал Лариджани, он встречался с президентом России, чтобы передать ему послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Кроме того, участники встречи обсуждали экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой, как и ряд других тем двусторонней повестки, сообщает РИА Новости.

Али Лариджани посещал Москву по поручению своего руководства и летом. Тогда на повестке дня значилась ситуацию на Ближнем Востоке и тема иранской ядерной программы. Россия подтвердила свою позицию, ориентированную на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов.

При этом МИД России предупреждал о кампании, направленной на подрыв отношений Москвы и Тегерана, нарушение стратегического партнерства между дружественными странами и на дискредитацию последовательной поддержки, которую Россия оказывала и оказывает своему южному соседу.