Москвичам назвали сроки замены автомобильной резины: Уже пора

Автомобилистам в Москве и Московской области с 20 октября пора заняться заменой летних шин на зимние. Об этом предупредила в четверг, 16 октября, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как пояснила эксперт, в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов тепла, а "это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается", сообщает АГН "Москва".

При этом в интервью aif.ru Позднякова рассказала о возвращении комфортной погоды в Москву — в ночные часы воскресенья, 19 октября, осадки еще возможны, но уже днем появятся просветы в облаках, будет проглядывать солнце. Довольно комфортная погода ожидается и в понедельник, 20 октября, практически без осадков.

Хотя днем температура воздуха будет максимум два-шесть градусов выше нуля, из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца "будет ощущаться так, что к нам вернулась более комфортная погода", пообещала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что водителям в Москве и Подмосковье можно не переживать о переобувке автомобилей до 20 октября. Лишь после этой даты рекомендуется внимательно следить за прогнозом погоды — менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже пяти-семи градусов.