Дана Борисова устроила истерику, увидев мужа без штанов после свадьбы

Дана Борисова и Владимир Тишко стали участниками шоу "Свадьба вслепую". По условиям этого телепроекта, мужчина и женщина, не знавшие, что именно они станут супругами, должны прожить вместе неделю, вести совместный быт и попытаться привыкнуть друг к другу. А дальше у них будет выбор: навсегда остаться вместе или разойтись.

Разногласия между женихом и невестой начались в момент, когда они сняли повязки и увидели друг друга. И Дана, и Владимир не стали скрывать свое разочарование. "Считаю его привлекательным, но это не мой тип", — заявила Борисова.

После свадьбы молодожены заселились в квартиру Даны. Но Тишко многое не устраивало, он высказал претензии. А на утро уже Борисова отчитывала мужа. Телеведущей не понравилось, что ее супруг расхаживает по квартире в халате. "Я не хотела портить наше первое утро, но не выдержала. Меня очень триггернул его развратный внешний вид", — поделилась блондинка.

Владимир после скандала ушел. Он восстанавливал нервы в ближайшей кофейне. А Дана в это время залезла в чемодан мужа, она надеялась найти деньги, выделенные на семейный бюджет.

"Я думала, там, небось, тысяч 50 лежит. И дальше внимание — ничего нет! Ни копейки! А как мы жить будем всю неделю?! Что это за мужчина? У него денег нет" — возмутилась телеведущая.

Несмотря на столь отвратительное поведение жены, Владимир решил дать шанс их отношениям. Он купил роскошный букет и устроил свидание. Тишко привез Борисову в санаторий лечебного голодания. Цветам Дана была рада, а вот когда в кабинете врача (перед заселением в санаторий всем отдыхающим необходимо получить консультацию специалиста) Владимир снял штаны прямо на глазах у жены, она устроила настоящую истерику, передает "СтарХит".

"Как некрасиво сбрасывать до трусов! Неужели нельзя попросить выйти и персонально это сделать? Ты мне кто? Любовник? Это как называется. Я не могу это принять и проживать, это нарушение моих границ. Я наблюдаю эти некрасивые, волосатые ноги. Дело в том, что мне омерзительно. Почему я должна терпеть? Вчера уже обсуждалось, что ты ходишь по дому в халате. Это называется пассивное сексуальное насилие!" — кричала Борисова на новоиспеченного мужа. Тишко оставалось лишь краснеть, стоя со спущенными штанами.