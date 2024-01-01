Глава венгерского правительства Виктор Орбан поприветствовал намерение президентов России и Соединенных Штатов встретиться в Будапеште. Об этом стало известно в четверг, 16 октября.

Как написал Орбан в социальных сетях, запланированная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это "отличная новость для всех миролюбивых людей в мире". Венгерский премьер-министр как представитель принимающей стороны заверил: "Мы готовы!"

Политик также попенял коллегам по Евросоюзу, которые не стремятся к урегулированию украинского кризиса. По мнению Орбана, "Европа охвачена военным психозом". Однако "лидеры должны проснуться и взять на себя ответственность за достижение настоящего мира".

Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который входит в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, назвал "позитивный и продуктивный телефонный разговор" Путина и Трампа важным для всего мира.

Дмитриев подчеркнул, что эта беседа прошла "с ясным определением дальнейших шагов", и пообещал, что следующий саммит Россия — США состоится уже скоро (цитаты по РИА Новости).

В 2024 году Виктор Орбан предпринял энергичные усилия по поиску дипломатического решения конфликта между Россией и Украиной. В рамках "мирного плана" политик побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. В Кремле отнеслись к этому позитивно, подчеркнув, что и в западных странах все еще есть "лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов", однако они оказываются под давлением.