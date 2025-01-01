Москвичи увидят комету, пролетающую мимо Земли раз в 1350 лет

Жители Москвы в конце октября получат уникальный шанс наблюдать комету, которая в последний раз пролетала мимо Земли в 670-х годах. Об этом рассказала в четверг, 16 октября, старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Как уточнила специалист, комета C/2025 A6 (Lemmon) 21 октября максимально приблизится к Земле, пройдя на расстоянии менее 90 миллионов километров. По всей вероятности, C/2025 A6 (Lemmon) можно будет увидеть невооруженным глазом.

Чтобы полюбоваться на эту комету, нужно будет сразу после захода Солнца в западной части неба визуально отыскать яркую красноватую звезду Арктур. Чуть выше нее находятся яркие звезды созвездия: гамма Волопаса и Мирак. C/2025 A6 (Lemmon) будет находиться примерно посередине между ними.

Событие это действительно уникальное, ведь мимо Земли комета C/2025 A6 (Lemmon) пролетает примерно раз в 1350 лет. Это означает, что в прошлый раз она появлялась вблизи нашей планеты, когда на ней шло формирование славянских племен, а в Европе и на Ближнем Востоке происходила первая осада Константинополя, цитирует Кравченко АГН "Москва".

В августе россияне могли увидеть не столь редкое, но все же интересное небесное явление: Меркурий, Венера и Юпитер, а также Луна образовали заметную линию над восточным горизонтом. За несколько дней до того жители Земли наблюдали пик метеорного потока Персеиды.

Другое красочное природное явление, которое смогли увидеть жители России в сентябре, — северное сияние. Этим непривычным для средних широт зрелищем россияне обязаны магнитным бурям после возмущений на Солнце.