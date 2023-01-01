Ничего личного, просто бизнес. В Британии опять обсуждают Бориса Джонсона. Что ж ещё натворил этот клоун, гуляка, защитник Украины, известный писатель? Вовсю обсуждают, кто за Джонсона пишет его книги, а он деньги получает.

Британская пресса любит подсчитывать, сколько Джонсон зарабатывает на своих выступлениях и какие гонорары за книги кладет в карман.

Публичное выступление около ста тысяч фунтов, за книгу полмиллиона. Развязный Борис Джонсон не скрывает, что книги ему помогает писать искусственный интеллект.

"Я просто задаю вопросы. Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: "О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность", - откровенничает Джонсон.

Главное, похвалить гения в себе. Литературный талант бывшего премьера вызывает сомнения, а вот гений великого комбинатора в нём точно живёт. Журналисты выяснили, что стоявший горой за Украину Джонсон подзаработал на конфликте миллион фунтов стерлингов. Получил от британского производителя оружия QinetiQ, который производит роботов и дроны для киевского режима. Миллион бывший премьер получил в виде пожертвования. Съездил с представителем QinetiQ Кристофером Харборном в Киев поболтать с Зеленским. Которому было велено держаться до последнего украинца...

Ещё один беззаветный борец за свободу Украины. Фридрих Мерц, до того как стать канцлером, возглавлял наблюдательный совет немецкого подразделения BlackRock. Это один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, под управлением которого находятся активы примерно 13,5 триллионов долларов. В 2023-м Украина и BlackRock подписали соглашение о создании "Фонда развития Украины". А пока не известно, что останется от Украины, американский инвестфонд получил контроль над промышленными и агропредприятиями, энергетическими компаниями, оборонными заводами. Так что Фридрих Мерц не с Россией борется, а всячески содействует тому, чтобы Украина оставалась под внешним корпоративным управлением.

На этом фоне просто жалко выглядят 11 миллионов долларов, которые заработала фирма нерадивого Хантера Байдена, пристроенного папашей в совет директоров украинской газодобывающей компании "Бурисма". За свободную, независимую, европейскую Украину? В действительности всё не так, как на самом деле.