Военкор РИА Новости погиб при ударе БПЛА в Запорожской области

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

Как уточняет РИА Новости, журналист стал жертвой удара украинского беспилотника. Кроме того, тяжелые ранения получил военкор Юрий Войткевич.

В августе в Курской области подорвался на мине оператор телекомпании ВГТРК Сергей Солдатов. Мужчина выполнял редакционное задание и случайно наступил на противопехотную мину из числе тех, что раскидывают украинские беспилотники. Пострадавшего экстренно прооперировали.

В апреле, награждая посмертно погибших в зоне СВО военкоров, президент России Владимир Путин подчеркнул их мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин призвал проработать вопрос присвоения статуса ветерана боевых действий журналистам-военкорам " в целом с учетом специальной военной операции".