Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом продолжался почти два с половиной часа и был содержательным и доверительным. Об этом сообщил помощник главы нашего государства Юрий Ушаков.

В разговоре Владимир Путин отметил, что Россия владеет стратегической инициативой, а киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые Россия вынуждена отвечать.

А американский президент подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине. По его словам, завершение конфликта открывало бы колоссальные перспективы в сотрудничестве.

Лидеры двух стран договорились о второй личной встрече, она начнет готовиться незамедлительно и пройдет, скорее всего, в Будапеште. Обсуждались и поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.