Минюст предложил программу социализации вернувшихся с СВО осужденных

Министерство юстиции России разработало поправки в закон "О пробации", затрагивающие осужденных, принявших участие в специальной военной операции на Украине.

Как уточняет ведомство, поправки призваны обеспечить ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию граждан, освобожденных от отбывания наказания или получивших отсрочку при его исполнении, а также условно осужденных, в связи с их призывом на военную службу или с заключением контракта о прохождении военной службы.

Если поправки будут приняты, осужденные после увольнения с военной службы смогут в течение полугода обратиться с заявлением о применении пробации. Под пробацией в российском законодательстве понимают комплекс мер поддержки таких граждан, чтобы скорректировать их поведение в социуме и избежать совершения новых преступлений, а также помочь вернуться к полноценной социальной жизни.

Минюст подчеркивает на своем официальном сайте, что подобный подход поможет скорее вернуться к мирной и законопослушной жизни, а также понизит уровень рецидивов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркивал, что взвешенный и индивидуальный подход должен быть поставлен во главу угла при рассмотрении запросов о приостановке следствия в связи с отправкой фигуранта на спецоперацию.

При этом президент России Владимир Путин согласился с тем, что статус ветерана боевых действий должны получить и те, кто отправился в зону СВО из мест лишения свободы. Глава государства заверил, что "мы обязательно это исправим", в решении этого вопроса "не вижу никаких проблем".