Лукашенко велел строить коровники вместо музеев

Президент Беларуси Александр Лукашенко отчитал госслужащих за нерациональное, на его взгляд, расходование бюджетных средств. По мнению политика, "хватит уже этих дворцов и культурных объектов", потому что "важнее, наверное, людям построить жилье".

Как подчеркнул Лукашенко, которого цитирует БелТА, следует "ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись". Глава государства заявил, что "один музей построили — и достаточно".

Вместо этого важно обеспечить граждан жильем, а также "коровники надо строить, чтобы коров нормально содержать и доить, и телят", заявил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко запретил чиновникам тратить на своих родственников и на любовниц бюджетные средства. Президент Беларуси подчеркивал, что "это будет по-человечески, по-мужски правильно"

При этом политик рассказал, что сам он не может отправиться в отпуск, потому что у него нет заместителя — вице-президента, которому можно было бы на время передать свои полномочия. Кроме того, Лукашенко заявил, что не представляет, "как можно лечь на пляже и жариться под солнцем", поскольку с детства не был приучен к подобному отдыху — "это не мое".