Самойлова подтвердила развод с Джиганом и рассказала, как отреагировали дети

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Об этом стало известно, когда блогерша подала заявление в суд. Но супруги информацию о расторжении брака не комментировали.



Самойлова лишь опубликовала видео на своей странице в соцсети, в котором сообщила, что устала от недопониманий. Что именно произошло, Оксана не стала говорить, но очень прозрачно намекнула, что проблемы в браке были давно, она просто терпела и прощала.

16 октября Самойлова появилась на презентации песни Ольги Бузовой. Блогершу тут же обступили журналисты. Оксана не стала увиливать и честно ответила на вопросы о разводе.

"Во-первых из официальных комментариев: это правда. Мы никак это раньше не комментировали и не подтверждали", — заявила Самойлова Woman.ru.

Оксана не скрывает, что тяжело переживает разрыв с мужем, мол, все-таки они прожили вместе почти 20 лет. "Бывают дни, когда получше, бывают дни, когда похуже. 17 лет — это не один день и ни один год", — поделилась блогерша.

Рассказала Самойлова и о том, как новости восприняли наследники. Правда, развернутый ответ получить не удалось. "Дети отреагировали по-разному", — заявила Оксана, стараясь не раскрывать подробностей о реакции сына и дочек на изменения в семье.