Умер сооснователь и ведущий гитарист группы "Kiss" Эйс Фрейли

Умер сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы "Kiss" Эйс Фрейли, сообщает Variety 17 октября. Ему было 74 года.

Музыкант упал в собственной студии, в результате чего получил кровоизлияние в мозг. После инцидента Фрейли отменил запланированные концерты, однако его состояние не улучшилось.

Эйс Фрейли (настоящее имя Пол Дэниел Фрейли) был одним из основателей группы "Kiss".

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир", — говорится в заявлении семьи музыканта.