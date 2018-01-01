Ярого противника Трампа обвинили в разглашении секретной информации

Бывшему советнику американского президента по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

В Минюсте считают, что он мог делиться важными данными в электронной переписке с женой и дочерью. Речь идёт о военных операциях за рубежом и внешней политике администрации.

Экс-помощнику Трампа инкриминируют по меньшей мере 18 таких эпизодов, каждый из которых может стоить ему до 10 лет заключения. Обыски прошли в доме и офисе Болтона в конце лета, ФБР изъяло компьютеры и другую технику. В команде главы Белого дома советник работал в 2018-2019 годах, его отправили в отставку из-за резких противоречий с главой государства.