Саммит Трампа с Путиным в Будапеште станет ударом для Евросоюза

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет болезненным ударом для Евросоюза.

Встреча в Будапеште также укрепит авторитет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет газета The Telegraph. Глава венгерского кабмина, по мнению аналитиков, получит серьезные преимущества перед своими политическими оппонентами в ЕС. Это особенно важно на фоне попыток ряда европейских политиков снизить влияние Орбана.

"Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить (лидер оппозиционной партии "Тиса" - прим. ред.) Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за членство в ЕС", - говорится в публикации.

Накануне состоялся восьмой по счету телефонный разговор между Путиными Трампом. Американский лидер назвал беседу с российским коллегой продуктивной и анонсировал переговоры в Будапеште.

"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте - Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец конфликту между Россией и Украиной", - сказал политик.