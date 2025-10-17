Украину ждет гражданская война после окончания СВО

После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война.

Война будет продолжаться, пока Украину спонсируют извне, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин. Своих денег у Украины нет, заводов тоже – все частное.

Владимир Зеленский и остальные представители украинского руководства извлекают выгоду из текущего военного конфликта, отметил он.

"Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война​​​. ВСП (Военная служба правопорядка Украины – прим. ред.), полиция, депутаты, кто крал "волонтерку", - заявил военный.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подсчитал траты Евросоюза на Украину. Брюссель уже потратил 180 миллиардов евро. Около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину.