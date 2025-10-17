После окончания боевых действий на Украине может начаться гражданская война.

Война будет продолжаться, пока Украину спонсируют извне, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Чикин. Своих денег у Украины нет, заводов тоже – все частное.

Владимир Зеленский и остальные представители украинского руководства извлекают выгоду из текущего военного конфликта, отметил он.

"Когда прекратятся боевые действия, на Украине будет гражданская война​​​. ВСП (Военная служба правопорядка Украины – прим. ред.), полиция, депутаты, кто крал "волонтерку", - заявил военный.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подсчитал траты Евросоюза на Украину. Брюссель уже потратил 180 миллиардов евро. Около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину.